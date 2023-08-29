Мужчина избил пассажира на станции метро «Семеновская» в Москве | 360°

Криминал 29 августа 2023, 11:09 Мужчина избил пассажира на станции метро «Семеновская» в Москве Мужчина избил мешавшего пройти пассажира на станции метро «Семеновская» в Москве

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На станции метро «Семеновская» в Москве мужчина избил другого пассажира, потому что ему показалось, что тот помешал ему выйти из вагона. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник толкнул пострадавшего в спину и выбросил его из вагона, а затем избил на платформе. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как агрессор повалил мужчину и нанес удар ногой по спине, после чего спокойно направился в сторону выхода со станции.

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«Действия 44-летнего мужчины квалифицированы по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации („Побои“), его привлечение к уголовной ответственности на контроле», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее двух мужчин заподозрили в нападении на приезжих в московском метро. Правоохранители в Сети нашли видеоролик с записью драки. На кадрах видно, как двое нападавших руками и ногами избили двоих прохожих 16 и 18 лет.