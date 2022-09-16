Мужчина до смерти избил партнершу из-за ревности в Удмуртии | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 23:46 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина до смерти избил партнершу из-за ревности в Удмуртии

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Жительница Удмуртии погибла после избиения партнером. Мужчина напал на нее из-за ревности, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, в момент совершения преступления убийца был пьян. После этого он скрылся и не возвращался еще два дня. Придя домой, злоумышленник обнаружил, что женщина погибла.

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Суд приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы.

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