Мужчина до смерти избил партнершу из-за ревности в Удмуртии | 360°

Все новости

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:39

Депутаты Мособлдумы провели выездной семинар-совещание в Зарайске

Эксклюзив

17 сентября 2022, 00:30

Неравнодушные люди спасли котов от издевавшегося над ними живодера в Москве

Реклама

Мир

17 сентября 2022, 00:01

США призвали добиться «страданий» России от санкций

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:00

Аграрии Коломны планируют собрать 100 тысяч тонн картофеля в текущем сезоне

Спецоперация

16 сентября 2022, 23:43

Преимущество России над Украиной оценили в Венгрии

Мир

16 сентября 2022, 23:31

США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины

Подмосковье

16 сентября 2022, 23:30

Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции

Эксклюзив

16 сентября 2022, 23:14

Проблем с сердцем никогда не было. Тетя погибшей в московском бассейне школьницы рассказала о происшествии

Мир

16 сентября 2022, 23:09

Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией

Криминал

16 сентября 2022, 23:46

Мужчина до смерти избил партнершу из-за ревности в Удмуртии

Читать 360tv в

Жительница Удмуртии погибла после избиения партнером. Мужчина напал на нее из-за ревности, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, в момент совершения преступления убийца был пьян. После этого он скрылся и не возвращался еще два дня. Придя домой, злоумышленник обнаружил, что женщина погибла.

Реклама

Суд приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы.

Реклама

Мужчины

Избиения

Домашнее насилие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама