Криминал 09 декабря 2022, 17:17 Мужчина избил мать из-за 10 тысяч рублей в Краснодарском крае

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Житель Краснодарского края пойдет под суд за избиение метра и погром в ее доме. Он требовал у женщина 10 тысяч рублей на выпивку, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, мужчина также угрожал родственнице ножом. Позже он продал холодильник пенсионерки.

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Уголовное дело на дебошира передали в суд. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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