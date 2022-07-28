Мужчина избил и ограбил жительницу Белогорского района Крыма

Ранее неоднократно судимый мужчина избил и ограбил хозяйку домовладения в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

Ситуация произошла в апреле 2022 года. Злоумышленник пробрался в частное домовладение, которое располагалось в селе Литвиненково. Там он занялся поиском ценных вещей. Однако его заметила хозяйка здания. Мужчина избил пострадавшую и, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги.

Женщина отдала грабителю 10 тысяч рублей, после него он покинул место происшествия. Спустя время фигуранта дела удалось задержать.