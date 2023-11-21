Криминал 21 ноября 2023, 18:16 Мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы Мужчину задержали после избиения до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Мужчину, подозреваемого в избиении человека до смерти на северо- востоке Москвы, задержали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 20 ноября в одной из квартир в Анадырском проезде двое мужчин вместе распивали алкоголь. Однако затем один из них избил своего знакомого 1969 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Подозреваемого доставили в Главное управление СК по Москве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее москвич получил 14 лет колонии за убийство возлюбленной. Во время ссоры он нанес девушке 247 ударов ножом. От полученных травм она умерла на месте.