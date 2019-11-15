Мужчина избил беременную в московском трамвае. Его задержали

В Москве пьяный пассажир трамвая напал на беременную и начал ее бить. Женщина потеряла сознание. Ей потребовалась помощь медиков. Нападавшего удалось задержать.

Конфликт в общественном транспорте произошел в Свиблово, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Выяснилось, что неизвестный стал безо всякой причины наносить своей жертве удар за ударом, когда та попыталась пройти к выходу со своего места у окна. Другие пассажиры попытались разнять дерущихся. Женщине стало плохо, она упала без сознания. В итоге ей понадобилась госпитализация.

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Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний житель Подмосковья. Против него возбудили уголовное дело о побоях и оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследованием намерены заняться в столичном СК. Ведомство уже инициировало вопрос об изъятии уголовного дела у полиции, подчеркнули в пресс-службе СК РФ по Москве.