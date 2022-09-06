Мужчина из-за ревности ударил ножом супругу в Краснодарском крае | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина из-за ревности ударил ножом супругу в Краснодарском крае

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Житель Краснодарского края, по версии следствия, несколько раз ударил ножом жену и сбежал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Причиной такого поступка стала ревность. Супруги поссорили, в результате муж ранил женщину.

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Сейчас пострадавшая в больнице. Ее жизни ничто не угрожает.

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На ревнивого мужа завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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