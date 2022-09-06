Мужчина из-за ревности ударил ножом супругу в Краснодарском крае | 360°

Все новости

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Криминал

06 сентября 2022, 16:24

Мужчина из-за ревности ударил ножом супругу в Краснодарском крае

Читать 360tv в

Житель Краснодарского края, по версии следствия, несколько раз ударил ножом жену и сбежал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Причиной такого поступка стала ревность. Супруги поссорили, в результате муж ранил женщину.

Реклама

Сейчас пострадавшая в больнице. Ее жизни ничто не угрожает.

Реклама

На ревнивого мужа завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама