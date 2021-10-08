Мужчина из Волжского избил пасынка за пролитый сок

Житель Волгоградской области избил своего пятилетнего пасынка за сок, пролитый на футболку. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Отчима подозревают в том, что он ногами избил маленького мальчика, который случайно в силу возраста испачкал свою одежду. В ведомстве также поделились, что подобное происходит не в первый раз — у следствия есть информация, что мужчина бьет ребенка за все провинности уже месяц.

Представитель СК сообщил, что пролитый сок, по всей видимости, сильно разозлил отчима. Тот сначала оскорблял пасынка, а затем начал бить его по всем частям тела, в том числе и по лицу. Ребенок заплакал, но это не остановило истязателя — он продолжил избивать несчастного кулаками.

Издевательства зафиксировали и смогли снять на камеру проходящие мимо люди. Против мучителя возбудили уголовное дело по 117 статье Уголовного кодекса «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимости от виновного». Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.