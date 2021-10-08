facebook_pixel
    08 октября 2021, 15:20

    Мужчина из Волжского избил пасынка за пролитый сок

    Следственный комитет: мужчина из города Волжский избил пасынка за пролитый сок

    Екатерина Боснак

    Житель Волгоградской области избил своего пятилетнего пасынка за сок, пролитый на футболку. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе областного СУ СК РФ.

    Отчима подозревают в том, что он ногами избил маленького мальчика, который случайно в силу возраста испачкал свою одежду. В ведомстве также поделились, что подобное происходит не в первый раз — у следствия есть информация, что мужчина бьет ребенка за все провинности уже месяц.

    Представитель СК сообщил, что пролитый сок, по всей видимости, сильно разозлил отчима. Тот сначала оскорблял пасынка, а затем начал бить его по всем частям тела, в том числе и по лицу. Ребенок заплакал, но это не остановило истязателя — он продолжил избивать несчастного кулаками.

    Издевательства зафиксировали и смогли снять на камеру проходящие мимо люди. Против мучителя возбудили уголовное дело по 117 статье Уголовного кодекса «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимости от виновного». Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.