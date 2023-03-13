Криминал 13 марта 2023, 23:02 Мужчина из Таганрога шесть лет издевался над собственным сыном

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Жителя Таганрога, который на протяжении шести лет издевался над собственным сыном, приговорили к сроку. Об этом сообщили портал «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

Как установили сотрудники полиции, мужчина избивал ребенка, а также не давал ему еду в качестве наказания.

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Отца осудили сразу по двум статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию» и «Истязания». Мужчину приговорили к заключению сроком на шесть лет и четыре месяца в колонии общего режима, уточнило Nation News.

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