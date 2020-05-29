    29 мая 2020, 13:30

    Мужчина из Стерлитамака пытался сжечь судебного пристава

    Александра Ломейко

    В Башкирии судебный пристав пострадал от рук недовольного должника. Мужчина решил отомстить за то, что лишился машины. Теперь ему грозит суд.
    Мужчина из Стерлитамака пытался сжечь судебного пристава

    Следствие выяснило, что 24 мая 41-летний житель Стерлитамака встретился с приставом на улице, облил горючим и пытался поджечь, угрожая убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Башкирии.

    Поводом для такого поступка стала работа судебного исполнителя. Он в принудительном порядке забрал у мужчины автомобиль и передал его взыскателю в счет погашения задолженности.

    Во время нападения пристав сумел защитить себя, поэтому трагических последствий удалось избежать.

    Против нападавшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование взяли под контроль в республиканском главке.

    Судебные приставы зачастую сталкиваются с недовольными людьми, которые готовы отстаивать свои интересы как угодно. В Пензе оштрафовали 51-летнюю женщину — она напала на пристава с кулаками.