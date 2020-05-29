Мужчина из Стерлитамака пытался сжечь судебного пристава

В Башкирии судебный пристав пострадал от рук недовольного должника. Мужчина решил отомстить за то, что лишился машины. Теперь ему грозит суд.

Следствие выяснило, что 24 мая 41-летний житель Стерлитамака встретился с приставом на улице, облил горючим и пытался поджечь, угрожая убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Башкирии.

Поводом для такого поступка стала работа судебного исполнителя. Он в принудительном порядке забрал у мужчины автомобиль и передал его взыскателю в счет погашения задолженности.

Во время нападения пристав сумел защитить себя, поэтому трагических последствий удалось избежать.

Против нападавшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование взяли под контроль в республиканском главке.

Судебные приставы зачастую сталкиваются с недовольными людьми, которые готовы отстаивать свои интересы как угодно. В Пензе оштрафовали 51-летнюю женщину — она напала на пристава с кулаками.