Криминал 04 апреля 2023, 00:38 Мужчина из Самарской области издевался над тремя детьми

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Житель Борского района Самарской области издевался над тремя своими детьми. Злоумышленник делал им больно, а также занимался психологическим насилием. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областного Главка.

Информация о случившемся поступила в марте 2023 года. Сотрудники органов провели проверку, в ходе которой выяснили, что мужчина плохо занимался воспитанием своих детей — 11-летнего мальчика и двоих девочек 15-ти и 16-ти лет. Также он причинял им моральную и физическую боль. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.