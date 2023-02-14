Криминал 14 февраля 2023, 18:14 Мужчина из Ростовской области ограбил свою девушку на 230 тысяч рублей

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Житель города Волгодонск Ростовской области ограбил свою возлюбленную. Из ее дома он вынес ювелирные украшения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по донскому региону.

Как установили следователи, пострадавшая пригласила к себе домой молодого человека. Однако, когда мужчина ушел, хозяйка жилья не досчиталась золотых часов, четырех золотых колец, браслета и двух подвесок. Сумма ущерба составила свыше 230 тысяч рублей.

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Похищенное мужчина сдал в ломбард и успел потратить все вырученные средства. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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