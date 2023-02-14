14 февраля 2023, 18:14
Мужчина из Ростовской области ограбил свою девушку на 230 тысяч рублей
Житель города Волгодонск Ростовской области ограбил свою возлюбленную. Из ее дома он вынес ювелирные украшения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по донскому региону.
Как установили следователи, пострадавшая пригласила к себе домой молодого человека. Однако, когда мужчина ушел, хозяйка жилья не досчиталась золотых часов, четырех золотых колец, браслета и двух подвесок. Сумма ущерба составила свыше 230 тысяч рублей.
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Похищенное мужчина сдал в ломбард и успел потратить все вырученные средства. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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Ограбления
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