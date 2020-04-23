Мужчина из ревности прирезал сожительницу в Саратове

По данным информагентства, мужчина жил в Саратове вместе с сожительницей и ее родителями. В начале февраля, придя домой, он увидел женщину вместе с незнакомцем. Ревнивец вспылил, вывел возлюбленную во двор и прирезал. Затем он спрятал в сарае труп и уехал на родину. Правоохранители задержали его. Мужчина сознался в содеянном.