Мужчина из Петербурга сутки насиловал жену и угрожал ей охотничьим карабином

Полицейские Петербурга задержали молодого человека, который в течение суток насиловал жену. Об этом рассказала сама жертва, сообщили ИА «Невские новости».

Пострадавшая рассказала, что сначала все происходило у них дома на Парашютной улице, а затем муж отвез ее в Зеленогорск, где продолжил насильственные действия. Вместе с этим мужчина неоднократно угрожал жене охотничьим карабином «Вепрь-12».

Спустя неделю его задержали правоохранители. Они завели дело об изнасиловании и покушении на убийство, напомнили в ИА Nation News.