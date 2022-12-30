Криминал 30 декабря 2022, 20:48 Мужчина из Омской области убил жительницу Петербурга с помощью железной трубы

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Мужчина из Омской области убил жительницу Санкт-Петербурга. Он насмерть забил пострадавшую железной трубой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Преступление злоумышленник совершил в декабре 2014 года. Прохожие обнаружили 62-летнюю женщину на улице Бабушкина. У нее была проломлена голова. Пенсионерка скончалась по дороге в больницу.

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Подозреваемого в убийстве удалось обнаружить лишь спустя семь лет. Им оказался 45-летний житель Омской области. На преступление нападавший решился из-за конфликта. Он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к заключению.

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