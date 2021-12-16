Мужчина из Новосибирска измывался над пасынком. Его будут судить

В Новосибирске ранее судимый 44-летний мужчина избивал своего пасынка. Злоумышленника ждет суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

То, что с девятилетним мальчиком происходит что-то не так, заметили учителя. Ребенок не стал рассказывать о случившемся, заявив, что просто упал.

Следователи провели расследование, в ходе которого выяснили, что злоумышленник избивал ребенка руками и ногами.

Пострадавшего направили в в реабилитационный центр. Отчим мальчика сейчас заключен под стражу. Вину признавать он не стал.