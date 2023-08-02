Криминал 02 августа 2023, 17:40 Мужчина из Нигерии обчистил съемную квартиру в Москве на семь миллионов рублей Shot: мужчина из Нигерии обчистил квартиру арендодателя в Москве на семь миллионов рублей РИА «Новости»

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Гражданин Нигерии снимал квартиру у женщины в районе Царицыно. Первое время он исправно платил ей за аренду. Но позже решил ограбить хозяйку и сбежать из России, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, иностранец вынес из квартиры все самое ценное. Среди вещей: десяток сумок Louis Vuitton, подвески Тиффани с бриллиантами, серьги, четыре золотых кольца, два iPad, iPhone 8, наушники Apple, а также дорогой парфюм. Общую сумму ущерба пострадавшая оценила в семь миллионов рублей.

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В Telegram-канале уточнили, что мужчина работал в Москве репетитором английского языка и снимал у женщины квартиру в Царицыне. Он исправно платил каждый месяц, однако 1 июля позвонил ей и сказал, что ему срочно нужно уехать из России. К тому же добавил, что за последний месяц он не будет вносить денежные средства.

На следующий день хозяйка приехала в свою квартиру и не обнаружила множество дорогих аксессуаров. Сейчас женщина ищет мужчину и украденные вещи.

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