Криминал 07 февраля 2023, 12:49 Мужчина из Нефтеюганска пойдет под суд за незаконный вылов осетра и стерляди

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) пойдет под суд за незаконный вылов краснокнижных рыб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры округа.

Как выяснили следователи, в августе 2022 года мужчина занимался рыбалкой на реке Обь, неподалеку от деревни Высокий Мыс Сургутского района. Злоумышленник выловил 13 особей стерляди. Кроме того, ему удалось поймать сибирского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу.

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Во время ловли мужчина использовал запрещенное оборудование. Сумма нанесенного ущерба составила свыше 540 тысяч рублей. Против рыбака возбудили уголовное дело.

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