Мужчина из Лабытнанги устроил пьяный дебош в магазине

Жителя Лабытнанги приговорили к заключению за оскорбление представителя власти при исполнении и кражу с банковского счета. В колонии строгого режима он проведет три года и восемь месяцев. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла 1 апреля 2021 года. Знакомый вручил злоумышленнику свою карту, чтобы тот приобрел алкоголь. В магазине мужчина стал организатором конфликта. Сотрудники магазина вызвали росгвардейцев, однако осужденный обматерил одного из них. Его задержали. После отбытого срока мужчина не вернул своему знакомому карту и потратил с нее 11 тысяч рублей.