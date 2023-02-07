Криминал 07 февраля 2023, 12:09 Мужчина из ЯНАО совершил убийство на почве ревности

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В ЯНАО правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого супруги. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Убийство произошло накануне в поселке Ханымей. Пьяный мужчина, увидев в квартире свою жену в окружении других мужчин, схватил табурет и до смерти избил одного из гостей.

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По факту случившегося заведено уголовное дело.

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