07 февраля 2023, 12:09
Мужчина из ЯНАО совершил убийство на почве ревности
В ЯНАО правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого супруги. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Убийство произошло накануне в поселке Ханымей. Пьяный мужчина, увидев в квартире свою жену в окружении других мужчин, схватил табурет и до смерти избил одного из гостей.
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По факту случившегося заведено уголовное дело.
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Убийства
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