Мужчина из ХМАО убил подругу, а после скинул ее труп в болото

Житель Сургутского района ХМАО прикончил свою подругу, а после выкинул ее тело в болото. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на местную полицию.

«По версии оперативников, пара отдыхала на природе вблизи Лянтора. В ходе распития спиртных напитков у них произошел конфликт, поводом для которого стали финансовые трудности в семье. Злоумышленник не смог совладать с эмоциями и задушил югорчанку шнурком от кроссовка», — сообщили в ведомстве.

Он попытался спрятать тело в земле, однако не смог из-за корней. В результате он решил скрыть его в болоте. Полицейским удалось установить все обстоятельства случившегося. Злоумышленником оказался 47-летний сожитель убитой, ранее судимый за убийство, разбой и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.