Мужчина из Абакана потерял 40 тысяч рублей при попытке снять проститутку

30-летний житель Абакана попытался снять проститутку, однако нарвался на мошенников. В результате он потерял 40 тысяч рублей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на сайте с услугами проституток выбрал анкету девушки и позвонил по указанному номеру. Во время звонка ему предложили оплатить услуги, доставку девушки к месту встречи, а также страховку. После того, как потерпевший перевел собеседникам 40 тысяч рублей, связь прервалась.

Абаканец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».