Криминал 25 января 2023, 16:11 Мужчина и женщина из Оренбурга украли краны из магазина на 87 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Оренбурга задержали мужчину и женщину, которые ограбили магазин. Злоумышленники украли там 29 кранов на сумму свыше 87 тысяч рублей. Об этом сообщил 56orb.ru.

В отдел полиции обратился директор строительного магазина. Он рассказал, что неизвестные украли 29 кранов.

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Спустя время сотрудники органов задержали подозреваемых — 45-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Награбленное они отдали в скупку.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Кража». Теперь их ждет до пяти лет заключения.