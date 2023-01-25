25 января 2023, 16:11
Мужчина и женщина из Оренбурга украли краны из магазина на 87 тысяч рублей
Сотрудники полиции Оренбурга задержали мужчину и женщину, которые ограбили магазин. Злоумышленники украли там 29 кранов на сумму свыше 87 тысяч рублей. Об этом сообщил 56orb.ru.
В отдел полиции обратился директор строительного магазина. Он рассказал, что неизвестные украли 29 кранов.
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Спустя время сотрудники органов задержали подозреваемых — 45-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Награбленное они отдали в скупку.
Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Кража». Теперь их ждет до пяти лет заключения.
Кражи
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