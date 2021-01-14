Мужчина хотел заказать проститутку и стал жертвой мошенников в Пензенской области

По их данным, мужчина нашел объявление об оказании интимных услуг в интернете. В общей сложности он перевел на посторонний счет 412 тысяч рублей, но никто к нему так и не приехал. Тогда он обратился в полицию.

«Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — рассказали в пресс-службе.