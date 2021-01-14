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    14 января 2021, 12:33

    Мужчина хотел заказать проститутку и стал жертвой мошенников в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Житель Кузнецка хотел заказать проститутку и в итоге лишился 412 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

    По их данным, мужчина нашел объявление об оказании интимных услуг в интернете. В общей сложности он перевел на посторонний счет 412 тысяч рублей, но никто к нему так и не приехал. Тогда он обратился в полицию.

    «Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — рассказали в пресс-службе.