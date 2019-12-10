Мужчина хотел устроиться на работу, а вместо этого отправится в тюрьму

Кода подозреваемый пришел к знакомому поговорить про работу вахтовым методом, хозяин дома устроил небольшое застолье. Гость радушие не оценил и перед уходом прихватил кредитку и мобильный телефон, чтобы расплатиться за кредит, написал портал «Дни.ру».

Ущерб составил 85 тысяч рублей. Полицейские вскоре задержали злоумышленника. Оказалось, что 30-летний мужчина уже был ранее судим.

70 тысяч рублей подозреваемый переел на свой счет, а остальные деньги потратил. В отношении вора было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.