Мужчина хотел устроиться на работу, а вместо этого отправится в тюрьму
В Кемеровской области мужчина пришел к знакомому, чтобы узнать про работу, но в итоге украл кредитную карту и мобильный телефон, сообщил портал Vse42.ru.
Кода подозреваемый пришел к знакомому поговорить про работу вахтовым методом, хозяин дома устроил небольшое застолье. Гость радушие не оценил и перед уходом прихватил кредитку и мобильный телефон, чтобы расплатиться за кредит, написал портал «Дни.ру».
Ущерб составил 85 тысяч рублей. Полицейские вскоре задержали злоумышленника. Оказалось, что 30-летний мужчина уже был ранее судим.
70 тысяч рублей подозреваемый переел на свой счет, а остальные деньги потратил. В отношении вора было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.