Мужчина домогался несовершеннолетнюю среди бела дня в Парке Горького. Его приятель снимал видео

13-летняя москвичка рассказала полицейским, что ее во время отдыха в Парке Горького схватил за грудь незнакомый мужчина. Его приятель снимал все происходящее на видео. Оператора уже задержали.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, по этому делу задержали 27-летнего уроженца Узбекистана. В полиции он рассказал, что его знакомый попросил помочь снять некое видео для интернета. Днем 26 июня они пришли на Голицынский пруд в Парке Горького. Приятель вручил задержанному свой смартфон и попросил включить запись.

Сам он подошел к загорающим несовершеннолетним девочкам, завел с ними разговор и схватил одну из них за грудь. Дети убежали. Жертва домогательства вечером в этот же день пришла в полицию. Снимавшего все происходящее на камеру задержали по горячим следам.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства того, что произошло в Парке Горького.