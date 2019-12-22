    22 декабря 2019, 20:50

    Мужчина до смерти забил трехлетнюю дочь в Нефтеюганске

    Кирилл Фролов

    Жителя Нефтеюганска задержали по подозрению в убийстве трехлетней дочери. Об этом сообщили в управлении СК Ханты-Мансийского автономного округа.
    Мужчина до смерти забил трехлетнюю дочь в Нефтеюганске

    Вечером 21 декабря пьяный мужчина нанес ребенку «множественные удары по голове и телу». Девочка скончалась на следующий день. Против 34-летнего подозреваемого возбудили дело по статье «Убийство малолетнего».

    Местные издания называют мужчину отчимом девочки. По данным источника РИА «Новости" в силовых структурах, ее четырехлетнюю сестру госпитализировали с многочисленными гематомами.

    Преступление произошло во Втором микрорайоне города. Помимо мужчины в полицию, как утверждалось, увезли его сожительницу.

    Telegram-канал Life Shot утверждает, что вечером «супруги активно выпивали, а затем мужчина набросился на малышей». Скорую, по данным сетевого издания, родители вызвали только утром.