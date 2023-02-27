27 февраля 2023, 14:51
Мужчина до смерти забил своего знакомого в ЯНАО
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти забил своего знакомого, который пришел в гости. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры местный житель нанес своему знакомому множественные удары кулаками в голову.
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Отмечается, что потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.
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