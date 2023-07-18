Криминал 18 июля 2023, 05:19 Мужчина до смерти изнасиловал 53-летнюю жительницу Бурятии СУ СК по Бурятии: мужчина до смерти изнасиловал 53-летнюю женщину Pxhere

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Мужчина изнасиловал 53-летнюю жительницу села Кабанск в Бурятии. На следующий день после этого потерпевшая скончалась от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Тело 53-летней женщины нашли в квартире без видимых телесных повреждений, однако как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила из-за травматического повреждения внутренних половых органов.

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Соседи погибшей сообщили правоохранителям, что накануне к женщине приходил неизвестный мужчина. Следователи установили его личность и задержали 48-летнего подозреваемого. Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим. Он сознался в содеянном.

По данным следствия, 12 июля обвиняемый изнасиловал жертву, после чего скрылся. Пострадавшая не стала обращаться за помощью к врачам. От полученных травм женщина скончалась утром следующего дня.

Задержанному предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчину заключили под стражу.

Задержанному в Москве 38-летнему мужчине предъявили обвинения в покушении на изнасилование молодой женщины, а также совершении против нее насильственных действий сексуального характера. Следователи проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям в столице.