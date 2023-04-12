Криминал 12 апреля 2023, 01:55 Мужчина до смерти избил сожительницу в Москве СК: уголовное дело возбуждено после жестокого избиения женщины в Москве РИА «Новости»

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Мужчина до смерти избил свою сожительницу в Москве. Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в Telegram-канале.

«Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

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По предварительной версии, 9 апреля 32-летний мужчина, находясь в квартире дома, расположенного на Гурьевском проезде, распивал спиртные напитки. В какой-то момент он поругался со своей сожительницей, а потом начал ее избивать.

Пострадавшую госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась в больнице. Как сообщали «Известия» со ссылкой на свой источник, женщина находилась на втором месяце беременности.

«Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминированном преступлении он признал, указав, что его сожительница не была беременна», — сообщили в СК.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, направленные на сбор доказательственной базы.