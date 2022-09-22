Мужчина до смерти избил собутыльника в Петербурге | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина до смерти избил собутыльника в Петербурге

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Житель Санкт-Петербурга приревновал жену к собутыльнику и избил последнего. Пострадавший скончался, сообщило ИА «Невские новости».

Установлено, что перед преступлением все трое выпивали в квартире убийцы и его супруги.

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«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, жестоко избил кулаками потерпевшего», — рассказали в СКР по региону.

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Тот погиб на месте. Злоумышленника приговорили к девяти годам тюрьмы.

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