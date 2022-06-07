Мужчина до смерти избил посетителя бара в Иванове

Драка между двумя посетителями бара произошла в Иванове. В итоге один из них умер. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Известно, что мужчины не были знакомы между собой и сидели за разными столиками. В какой-то момент между ними возник конфликт, после чего они пошли на улицу выяснять отношения.

В итоге один их мужчин избил оппонента, нанеся несколько ударов по голове. Тот скончался в больнице через несколько дней.

Подозреваемого задержали, уголовное дело направлено в суд.