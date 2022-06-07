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    07 июня 2022, 16:31

    Мужчина до смерти избил посетителя бара в Иванове

    Дарья Морозова

    Драка между двумя посетителями бара произошла в Иванове. В итоге один из них умер. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Известно, что мужчины не были знакомы между собой и сидели за разными столиками. В какой-то момент между ними возник конфликт, после чего они пошли на улицу выяснять отношения.

    В итоге один их мужчин избил оппонента, нанеся несколько ударов по голове. Тот скончался в больнице через несколько дней.

    Подозреваемого задержали, уголовное дело направлено в суд.