Мужчина до смерти избил отца за нежелание покидать застолье

Мужчина из станицы Алексеевской Тихорецкого района до смерти избил своего отца за то, что он не хотел уезжать с застолья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ситуация произошла 5 апреля 2022 года. Погибший мужчина выпивал вместе со своим знакомым и не хотел покидать мероприятие. Хозяин дома обратился к сыну мужчины и попросил забрать пьяного родителя. Подозреваемый приехал на место и попытался забрать отца мирным путем, однако к результату это не привело. Между ними завязалась ссора, в результате которой мужчина избил отца, бросил его в багажник и отвез домой.

Спустя несколько дней мужчина скончался. Медицинская экспертиза показала, что причиной гибели послужила тупая травма живота. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.