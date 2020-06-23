Мужчина держал сына на цепи в Ленобласти
Жителя города Гатчина Ленинградской области будут судить за истязание несовершеннолетнего. Он держал на цепи 10-летнего сына в «воспитательных» целях. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
По данным правоохранителей, отец бил сына, а после чего надел на руку хомут с цепью, которую прикрепил к батарее. Со слов мальчика, он находился в таком положении несколько дней.
Мужчина задержан, выясняются подробности случившегося.