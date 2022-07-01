Мужчина дал позвонить незнакомцу и лишился 8 тысяч рублей в Москве

Мужчину обокрали в метро в Москве. Злоумышленник попросил у него позвонить и украл у него деньги, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

По данным сайта «Дни.ру», потерпевший одолжил незнакомцу телефон, а потом заметил, что с его счета списано восемь тысяч рублей.

Преступника задержали. Оказалось, что он причастен к другим подобным случаям. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».