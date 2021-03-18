Мужчина брызнул газовым баллончиком в полицейских в Ивановской области

Житель Ивановской области брызнул из газового баллончика в полицейских во время задержания за хранение наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что мужчина хранил при себе 17 грамм героина, купленного в интернете. Во время задержания он распылил в правоохранителей газовый баллончик. Тем не менее, он был доставлен в отделение.

За хранение и применение насилия к полицейскому мужчине присудили 4,5 года колонии.