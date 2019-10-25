Мужчина бросил сверток с ребенком на людной улице в Москве

Молодой мужчина оставил возле станции метро «Проспект мира» сверток с ребенком. Шестимесячный малыш недолго пролежал на улице, так как на место вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело и начала искать безответственных родителей.

Правоохранительные органы инициировали поиск мужчины, который оставил сверток черного цвета на тротуаре на улице Щепкина в Москве и убежал. В свертке лежал ребенок в возрасте около шести месяцев. Малыша тут же доставили в медицинское учреждение и начали поиск родителей. С ребенком все хорошо, его жизни ничего не угрожает, сообщили в московском МВД.

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Полиция описала приметы мужчины, оставившего ребенка. Это 25-27-летний молодой человек азиатской внешности с короткими волосами. В тот момент он был одет в костюм синего цвета, а на шее был шарф.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Организован комплекс розыскных мероприятий, цель которых установить личность родителей ребенка и задержать их для привлечения к ответственности.