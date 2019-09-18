Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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«16 сентября около 07:00 на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие», — рассказали в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов не растерялись и отбросили это изделие, которое, по данным источника агенства, было гранатой для страйкбола, в сторону от места возможного появления людей.
Оружие, которое применяют в страйкболе, очень похоже на настоящее. Также в этой тактической игре не используются шарики с краской как в пейнтболе.