Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве

Неадекватный 29-летний мужчина обратился на улице к столичным полицейским за помощью, а потом бросил в них страйкбольную гранату. Стражам порядка удалось ее отбросить в сторону — в результате взрыва никто не пострадал. Мужчину задержали.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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«16 сентября около 07:00 на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие», — рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов не растерялись и отбросили это изделие, которое, по данным источника агенства, было гранатой для страйкбола, в сторону от места возможного появления людей.

Оружие, которое применяют в страйкболе, очень похоже на настоящее. Также в этой тактической игре не используются шарики с краской как в пейнтболе.