Мужчин посадят на 18 лет за убийство петербурженки 10 лет назад

Известно, что злоумышленники напали на женщину, когда та садилась за руль автомобиля. Они запихнули ее в машину и отъехали на некоторое расстояние. Забрали все деньги и ценности на сумму 31 250 рублей, а потом убили девушку. Ее труп преступники положили в багажник и вернули машину на прежнее место. Тело через несколько дней нашли родственники жертвы.

Свою вину убийцы признали. Им присудили 18 лет в колонии строгого режима.