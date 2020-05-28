Мужчин посадят на 18 лет за убийство петербурженки 10 лет назад
Двое мужчин осуждены на 18 лет колонии строгого режима. Десять лет назад они убили и ограбили девушку. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Известно, что злоумышленники напали на женщину, когда та садилась за руль автомобиля. Они запихнули ее в машину и отъехали на некоторое расстояние. Забрали все деньги и ценности на сумму 31 250 рублей, а потом убили девушку. Ее труп преступники положили в багажник и вернули машину на прежнее место. Тело через несколько дней нашли родственники жертвы.
Свою вину убийцы признали. Им присудили 18 лет в колонии строгого режима.