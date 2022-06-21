Мужчин, которых подозревают в убийстве двух таксистов, задержали в Рязанской области

В Рязанской области задержали двоих подозреваемых в убийстве двух таксистов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт СУ СК по Рязанской области.

Тела пострадавших 1948 и 1990 годов рождения из Рязани обнаружили 17 июня 2022 года. Они располагались на территории недействующего песчаного карьера рядом с селом Голенищево Чучковского района. На трупах присутствовали следы насильственной смерти, передал RT.

Полицейские задержали подозреваемых 1999 и 2001 годов рождения. По версии следователей, злоумышленники вызывали такси, а после просили отвезти их в Чучковский район. Они просили водитилей сократить дорогу через песчаный карьер, где убивали их с помощью холодного оружия. Автомобили злоумышленники присваивали.