Криминал 04 мая 2023, 19:09 Мужчин, которые воровали металл под предлогом грузоперевозок, осудят в Екатеринбурге

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Трое мужчин, которые воровали цветной металл под видом грузоперевозок, предстанут перед судом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службУ Свердловской областной прокуратуры.

Как удалось установить, трое мужчин организовали преступную схему. Они искали в Интернете объявления о том, что необходимо перевезти из Свердловской области или Пермского края цветмет или кабель. Злоумышленники звонили по указанным номерам и предлагали свои услуги.

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После груз они присваивали себе. Ущерб от их действий составил свыше 36 миллионов рублей.