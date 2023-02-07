Криминал 07 февраля 2023, 14:43 Мужчин, которые угнали восемь автомобилей, задержали в Челябинске

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Полицейские Челябинска задержали двоих злоумышленников, которые свыше полугода угоняли автомобили, разбирали их и продавали на запчасти. За это время мужчины смогли завладеть восемью машинами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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Как установили следователи, преступления подозреваемые совершали в период с июня 2021 года по февраль 2022. Транспортные средства они похищали в разных районах города. Против мужчин возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение паспорта или другого важного личного документа».