Криминал 10 марта 2023, 17:15 Мужчин, до смерти избивших 23-летнего парня в Ленобласти, приговорили к сроку

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Трое мужчин избили 23-летнего парня в Ленинградской области. От полученных травм пострадавший погиб, за что злоумышленников приговорили к срокам от восьми до 13 лет. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на областное управление СКР.

Преступление осужденные совершили в ночь на 17 октября 2021 года. Мужчины познакомились с пострадавшим и начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, из-за чего фигуранты дела избили молодого человека. После они похитили у оппонента 30 тысяч рублей, смартфон, наручные часы и спортивные кроссовки и бросили его рядом с гаражами.

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Пострадавшего доставили в больницу, однако он погиб от полученных травм. Виновников приговорили к заключению сроком от восьми до 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

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