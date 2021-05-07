Мужа Кристины Журавлевой арестовали. Дмитрий признался в убийстве супруги. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете.

«В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», — процитировало агентство сообщение ведомства.

Районный суд учел ходатайство следователя СКР и выбрал для обвиняемого в качестве меры пресечения заключение под стражей.

По данным следствия, 5 апреля Дмитрий поссорился с Журавлевой и задушил ее руками. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что муж блогерши не решался избавиться от тела четверо суток. Все это время труп находился дома, пока на теле не появились первые признаки разложения.

В МВД отметили, что мужчина взял в аренду легковую машину, погрузил в нее тело и отвез его в в район 170-го километра оживленной трассы М-5 «Урал», чтобы скрыть следы криминала. Там труп обнаружил случайный шофер, который сообщил о находке полиции. Криминалисты выяснили, что на теле нет следов травм, которые бывают при ДТП, а также не было следов сексуального насилия.

Установить личность погибшей удалось не сразу: ее тело обнаружили 16 апреля, но заявлений о пропаже женщины с такой внешностью не поступало. Следователи смогли узнать, кем была погибшая, только после 30 апреля — в тот день в полицию пришел ее муж и заявил о пропаже.