Мужа рязанской журналистки отправили в колонию на семь лет за ее убийство

Приговор в семь лет колонии строгого режима получил муж главного редактора сайта «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой за ее убийство. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК, осужденный должен компенсировать брату погибшей моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что судебное решение пока не вступило в силу и адвокаты осужденного могут подать апелляцию.

Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями нашли в ее квартире в январе этого года. Следователи заподозрили в убийстве ее мужа, который вместе с детьми уехал в Тверскую область. Уехав из города мужчина пришел к правоохранителям и написал явку с повинной. Он пояснил, что решил расправиться с женой, так как она не хотела отдавать ему детей.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что совместная жизнь супругов мирной не была. Они постоянно ссорились и несколько месяцев назад разъехались. Жанна Шеплякова планировала подать документы на развод. После убийства журналистку похоронили в ее родном городе Белый в Тверской области.