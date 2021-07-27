Мужа, покончившего с собой, заподозрили в зверском убийстве жены в Татарстане

В селе Чувашская Минча Нурлатского района накануне вечером в колодце нашли труп молодой женщины со следами насильственной смерти. Тело ее мужа нашли на ж/д путях. Предположительно, он мог расправиться с ней на почве ревности и покончить с собой.

Колодец, в котором нашли труп 35-летиней женщины, находится на улице Шоссейная во дворе одного из домов. На ее теле следователи обнаружили порезы и следы удушения.

В этот же день на ж/д путях в Нурлате нашли ее 57-летнего супруга, который, предположительно, свел счеты с жизнью. Как выяснилось, у семейной пары остались четверо несовершеннолетних детей. Старшему 13 лет, младшему шесть лет. Сейчас они находятся в Нурлатской ЦРБ, сообщил ГТРК «Татарстан».

Семья переехала в село в 2019 году. Сама погибшая родом из Казани, а мужчина — из Нурлата. Как полагает следствие, между супругами возник конфликт. Супруг мог из ревности убить жену, спрятать ее в колодце, а после уехать в Нурлат и покончить с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

«Так-то люди нормальные, детишки, муж на работу ходил, хозяйка дома. Пили, наверное, по праздниками. Ссоры не слышали», — рассказала «360» одна соседка.

В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть тот самый колодец, в котором нашли многодетную мать. На территории их дома валяются детские игрушки, стоит коляска, на цепи лает собака.