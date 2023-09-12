Криминал 12 сентября 2023, 19:07 Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за хранение наркотиков и укус полицейского Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор мужу актрисы Кристины Бабушкиной, Андрею Гуцунаеву, по обвинению в хранении наркотиков и укусе полицейского. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Андрея Гуцунаева признали виновным в незаконном обороте наркотиков и применении насилия в отношении сотрудника полиции на улице Коровий Вал в Москве. Мужчина укусил сотрудника ДПС, который обнаружил 0,5 грамма запрещенных веществ в его автомобиле.

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Преступление рассмотрели в особом порядке, после того как Гуцунаев признал свою вину и заключил сделку со следствием, что гарантировало ему более мягкое наказание.

Жена Гуцунаева, Кристина Бабушкина, известна своими ролями в сериалах «Беспринципные», «13 клиническая» и фильме «Легкий способ бросить курить».

Ранее полиция задержала мужчину с наркотиками на Ленинградском вокзале Москвы. В свертках, от которых он постарался избавиться, оказалось наркотическое средство, содержащее мефедрон.