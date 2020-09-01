Мужчина зарезал жену в детском саду в подмосковном Воскресенске. Перед расправой он выгнал женщину из дома и неоднократно ее оскорблял, сообщил источник «360». До развода супругов оставалась всего неделя.

Женщина работала в детском саду младшим воспитателем. По словам источника, знакомого с ситуацией, в июле она приходила на работу с синяками. Коллегам она тогда рассказала, что ее побил муж, с которым она решила развестись.

В начале августа воспитатель ушла в отпуск. По словам собеседника «360», на работе она жаловалась, что муж выгнал ее из дома, забрал ключи и не пускал обратно. В итоге пришлось обращаться за помощью к адвокату.

В день убийства, 31 августа, женщина первый день вышла на работу после отпуска. Коллегам она заявила, что расходиться с мужем не передумала, а сам развод назначен на 7 сентября. Женщина рассказала, что супруг ее оскорблял и писал детям похабные сообщения, сообщил источник «360». У воспитателя остались взрослые сын и дочь.

Мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенск днем 31 августа. Он вошел в здание через незапертую запасную входную дверь, а затем направился в группу. Мужчина несколько раз ранил ножом жену, которая скончалась. Убийцу удалось задержать на месте. Сейчас следователи расследуют уголовное дело, а в детском саду работают психологи.