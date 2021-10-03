Супруг подозреваемой в хищении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артур Стеценко заявил, что готов внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка. Он заверил, что не в курсе местонахождения супруги, а расследование дела должно быть максимально открытым.

С предложением о внесении залога Стеценко выступил в открытом письме, которое направил в редакцию «Комсомольской правды».

Супруг Раковой рассказал, что ничего не знает о нахождении бывшего замминистра, а сам он ни от кого не прячется, живет с детьми и покидает дом только на время работы. Сотрудник «Фонда новых форм развития образования» также заступился за своих бывших коллег — других обвиняемых в рамках возбужденного уголовного дела — Евгения Зака и Максима Инкина.

По словам его словам, образовательными проектами этих сотрудников пользуются во всей стране, что говорит об их профессиональных качествах. Стеценко также заявил, что ни у кого не возникает и мысли о том, что они могли нарушить закон. По мнению Артура Стеценко, не могла совершить преступления и Кристина Крючкова.

«Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину. Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии», — написал Артур Стеценко.

Сообщалось, что все трое были арестованы по делу Марины Раковой. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей.