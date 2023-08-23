Криминал 23 августа 2023, 14:40 Муж пострадавшей от нападения неизвестного в Нахабине описал ее травмы Муж избитой девушки из Нахабина заявил, что у нее разбиты губы Соцсети

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Выбежавшая утром на пробежку девушка в Нахабине оказалась с разбитой губой после того, как на нее напал неизвестный. Она уже написала заявление в полицию. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил ее супруг.

Результаты экспертизы показали, что женщина получила повреждения верхней и нижней губы. Муж заявил, что попрощался с женой утром: он ушел на работу, а она — на пробежку.

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«Спустя примерно полчаса она мне скидывает фото, как она плачет в лифте, у нее разбита губа. Спрашиваю, что такое, звоню. Она мне обрисовывает ситуацию», — рассказал собеседник канала.

Девушка рассказала ему, что бегала, когда навстречу к ней двинулся мужчина. Он одернул ее за руку и спросил, почему она так одета. После этого незнакомец ударил женщину в лицо.

Местная жительница в испуге отбежала от него и стала вскрикивать, а он «продолжал агрессивно идти в ее направлении». В итоге женщина смогла отойти к остановке общественного транспорта, где было многолюдно.

Ее супруг добавил, что сейчас они ищут камеры видеонаблюдения, по которым можно будет отследить, куда ушел напавший на девушку. Правоохранительные органы продолжают его поиски.